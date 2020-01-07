بريطانيا بصدد نشر إرشادات جديدة للملاحة بالشرق الأوسط

قال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، الثلاثاء، إن وزارتي الدفاع والنقل البريطانيتين على وشك إصدار إرشادات بشأن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط عقب التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية استهداف قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال ولاس للبرلمان "إن وزارة النقل تراجع مستوى التهديد للملاحة البحرية.. على نحو يومي، وهي على وشك إصدار إرشادات بدعم من وزارة الدفاع".

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وذكر أن بلاده ترغب في بقاء قواتها بالعراق، لكنها ستسحبها إذا طلبت بغداد ذلك.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن الحلف الأطلسي سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في العراق، بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية.

وقال مسؤول في الحلف في بيان "نحن نتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية موظفينا، ويشمل ذلك إعادة تمركز مؤقت لقسم من موظفينا في مختلف المناطق داخل العراق وخارجه"، مضيفا أن الحلف "يبقي مع ذلك على وجود في العراق".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة دون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.