السودان يعيد 23 موظفا للخدمة فصلهم الإخوان تعسفيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت لجنة سودانية، الثلاثاء، إعادة 23 موظفا تعرضوا للفصل التعسفي بواسطة نظام الإخوان البائد خلال السنوات الماضية، إلى الخدمة المدنية وتسوية معاشات 6 آخرين.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا رشيد سعيد يعقوب "أن لجنتهم أوصت بإعادة 18 من مفصولي بنك الثروة الحيوانية إلى الخدمة، وتسوية معاش مفصول واحد بالمصرف".

كما أوصت اللجنة، وفق سعيد، إلى وزير مجلس الوزراء بإعادة 5 من مفصولي وكالة السودان للأنباء الرسمية إلى الخدمة، وتسوية معاش 5 آخرين، واستبعدت 3 من الطلبات المقدمة لعدم الاختصاص.

وقال رشيد سعيد "إن اللجنة ستواصل دراسة ملفات الوزارات والمؤسسات المختلفة بشأن المفصولين تعسفيا بمجرد اكتمالها وتقديمها لها".

وتشكلت هذه اللجنة للنظر في قضية آلاف الموظفين الذين فصلهم نظام الإخوان الإرهابي خلال 3 عقود ماضية، أو ما يعرفون محليا بضحايا التمكين.

