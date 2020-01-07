ماذا تعني سيطرة الجيش الليبي على سرت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحرير مدينة سرت بالكامل على يد الجيش الوطني الليبي يشكل نقطة تحول في الصراع الدائر مع مليشيات حكومة فايز السراج، ومحطة مفصلية في حسم معركة استعادة الشرعية في العاصمة طرابلس، ومن ثم تعد مفتاحا لإعادة السيطرة على ليبيا.

المدينة تكتسب أهميتها من موقعها الجغرافي، فهي أكثر المدن الليبية امتدادا على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط، وبداخلها العديد من المنشآت الاستراتيجية، مثل مطار القرضابية الدولي، وميناء سرت التجاري، كما تضم المدينة أيضا قاعدة جوية رئيسية في القرضابي، ويعد المطار والميناء من أهم المنافذ الرئيسية في ليبيا على العالم.

وبالسيطرة على المدينة الساحلية يكون الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قطع الطريق على مليشيات حكومة السراج للوصول إلى حقول النفط الرئيسية في البلاد، إذ تعد سرت البوابة إلى حقول النفط في البريقة ورأس لانوف والسدرة، لتكون السيطرة على سرت نقطة انطلاق نحو تحرير كامل ليبيا من قبضة المليشيات الإرهابية.