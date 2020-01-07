السعودية وبريطانيا تبحثان التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الدفاعية.

وكتب الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه على تويتر "سعدت بلقاء معالي وزير الدفاع البريطاني بن والاس، جرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية.

وتابع، في التغريدة، أنه جرى "استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة".

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وفي تغريدة أخرى، قال الأمير خالد بن سلمان "بحثت هذا اليوم في لقائي مع نائب مستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويتمتع البلدان بعلاقات استراتيجية وشراكة راسخة أظهرتها المواقف المتبادلة بينهم على امتداد عقود.