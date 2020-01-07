- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2020/1/7 09:34 م بتوقيت أبوظبي
قوات عسكرية كندية - أرشيفية
ذكر رئيس هيئة أركان الدفاع الكندية الجنرال جوناثان فانس، الثلاثاء، أن بعض العسكريين الكنديين المنتشرين في العراق وعددهم 500 سيُنقلون بصورة مؤقتة إلى دولة الكويت لأسباب أمنية.
وقال فانس، في رسالة لأسر العسكريين، نشرت على تويتر "إنه خلال الأيام المقبلة، ونتيجة تخطيط التحالف وحلف شمال الأطلسي فإن بعض أفرادنا سيُنقلون مؤقتا من العراق إلى الكويت".
وأضاف "ونحن نفعل ذلك لضمان سلامتهم وأمنهم".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الحلف الأطلسي سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في العراق، بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية استهداف قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.
ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة دون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تعلن نقل قواتها "مؤقتا" من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.