الجيش الليبي يتقدم لمصراتة ويسيطر على"الوشكة" و"الهيشة"

أعلنت ‏‎قوات الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، تقدمها تجاه مدينة مصراتة، بعد السيطرة على منطقتي الوشكة الواقعة غربي ‎سرت، والهيشة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شرقي مدينة مصراتة.

وأكد الجيش الليبي سيطرة قواته على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين، كما أعلن دخوله ضاحية تاجوراء، أحد أكبر ضواحي العاصمة طرابلس، وتبعد 11 كيلومترا من وسط العاصمة.



وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لمليشيات السراج في أبوقرين ولحسون والبويرات.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش السيطرة على مجموعة عربات عسكرية في منطقة الوشكي، فيما أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تلاحق حاليا العناصر المسلحة الهاربة باتجاه كوبري السداده شرقي مصراتة.

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وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة سرت بشكل كامل، في عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة.

كما أحكمت القوات سيطرتها على المدينة الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة لقوات حكومة الوفاق.



وقال اللواء فرج المهدوي إن السيطرة على سرت سوف تضيق الخناق على المليشيات، خاصة الموجودة بمصراتة، كما بسط الجيش سيطرته على قاعدة القرضابية الجوية وعلى ميناء مدينة سرت، ومنطقة بوهادي بالكامل، وعلى مقر كتيبة الساعدي وجزيرة السوارة البحرية ومستشفى ابن سينا، وعلى عدة بوابات أمنية وشوارع رئيسية في المدينة.

وكانت المليشيات تستقبل الإمدادات العسكرية من تركيا عبر قاعدة القرضابية الجوية.

وشن الجيش الليبي فجر الأحد غارات على معسكرات وتمركزات تابعة لقوات السراج في تاجوراء شرق طرابلس، كما استهدف مواقع تابعة للمليشيات في منطقة بئر الأسطي بتاجوراء.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي يشن الجيش عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

