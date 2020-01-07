وزير الدفاع الأمريكي: لا نسعى إلى شن حرب ضد إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، إن بلاده لا تسعى للتصعيد مع إيران ولا تريد الحرب، على الرغم من أنها على أتم الاستعداد لذلك.

وأضاف إسبر أن معلومات المخابرات، التي أدت إلى الضربة الأمريكية على قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيات الحرس الثوري الإيراني، مقنعة.



وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن قاسم سليماني كان في العاصمة العراقية بغداد من أجل الاجتماع مع قائد آخر للتنسيق لهجمات على منشآت أمريكية.



وشدد إسبر على أهمية وجود القوات الأمريكية في العراق من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

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وأمس الإثنين، تسلم الرئيس العراقي برهم صالح من الإدارة الأمريكية نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق، الذي سيصدر في حال إخراج قواتها.

وقال مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية "إن صالح تسلم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأمريكية على العراق، في حال أراد إخراج القوات الأمريكية من أراضيه بأي قرار كان".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق، إذا أجبر القوات على مغادرة أراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء وجود" القوات الأجنبية في البلاد.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان، الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد.

ووافق البرلمان العراقي، الأحد الماضي، في جلسة استثنائية على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما في ذلك القوات الأمريكية.