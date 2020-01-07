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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية الأردني :يجب الحفاظ على تماسك التحالف الدولي ضد عصابات تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
تلقى وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين من وزيرة خارجية السويد آن ليندي، ووزير خارجية الدنمارك يبّه كوفود، جرى خلالهما تبادل وجهات النظر حول التوتر المتزايد في المنطقة، نتيجة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن وزير الخارجية الأردني ونظيريه السويدي والدنماركي، أكدوا خلال الاتصالين على الموقف المشترك حول ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد، وحل الأزمة عبر الحوار السياسي ودعم استقرار العراق وأمنه والحفاظ على تماسك التحالف الدولي ضد عصابات تنظيم داعش الإرهابي.
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