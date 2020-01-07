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مجلس رابطة العالم الإسلامي تدين التدخل التركي في ليبيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس رابطة العالم الإسلامي تدين التدخل التركي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الـ44 التي انعقدت في مكة المكرمة، التدخل التركي في ليبيا.

 

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كما أدان المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية   ”واس“: ”تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية أو احتلال أي جزء من أراضيها تحت أي ذريعة كانت“.

 

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها ”الدول الإسلامية الحريصة على وحدة الصف الإسلامي“، مثمنا في هذا الصدد جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مبادرات العمل الإسلامي المشترك ودعم جهود السلام حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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