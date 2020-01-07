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رئيس الوزراء العراقي يؤكد تسلمه رسالة أمريكية بالانسحاب من أراضيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الحكومة تسلمت رسالة من الجانب الأميركي تتحدث عن الانسحاب من العراق وبعد ساعات قيل إنها خطأ.

 

وأوضح عبد المهدي في كلمة مساء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن العراق عاش بدون قوات أجنبية سابقا وتنظيم داعش الإرهابي لم يعد قويا.

 

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وأضاف عبد المهدي "أي تهديد لأمن العراق سيكون مؤذيا لدول المنطقة"، مشيرا إلى أن هناك ضغوط خلال جلسة البرلمان بشأن قرار الانسحاب الأميركي.

 

وشدد عبد المهدي على أن العراق يريد التشاور لتنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية بما يضمن مصالح العراق.

 

ونفى الجيش الأمريكي أمس انسحابه من العراق، مؤكدا عدم صحة أي وثائق بشأن هذا الأمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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