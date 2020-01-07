شاهد.. الليبيون يعرضون مدرعات أدروغان على مواقع اعلانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

خاص_الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي رسمياً مساء أمس سيطرتها بشكل كامل على مدينة سرت الليبية، وتداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي سيطرتهم على مدرعات تركية من نوع "لميس"في نفس المدينة، وهي مدرعات أرسلتها تركيا إلى ميليشيات الوفاق.



وبحسب الصورة التي عرضها أحد النشطاء على موقع خاص للإعلانات مدون عليها" لهواه المدرعة لميس بحالة الفابريكة، في استهزاء بأردوغان وجنوده.

في حين نشرت قناة ليبيا الحدث مقطع فيديو يؤكد عثور القوات المسلحة الليبية على مخزن به أكثر من 47 قطعة عسكرية تركية وفي مقدمتها المدرعة المعروفة محليًا باسم “لميس”.

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هذا وسبق أن أكد المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي ببنغازي، أن: عملية سرت كانت خاطفة وتمت في غضون ثلاث ساعات، وفقاً لخطة عسكرية محكمة بإمرة خليفة حفتر.

فيما أشار إلى أن الهجوم على سرت شنّ من خمسة محاور برية وبحرية، إلى جانب تأمين الإسناد الجوي للعملية.

وأضاف:التمهيد للسيطرة على سرت بدأ قبل أشهر باستهداف كافة المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها المجموعات المسلحة في المدينة عبر ضربات جوية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق أن قوات تركية بدأت بالتوجه تدريجياً إلى ليبيا، وأقرّ أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى طرابلس لدعم ميليشيات الوفاق.