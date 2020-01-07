وزير الخارجية الأمريكىي :قاسم سليمانى مسئول عن مجازر فى سوريا والعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن إيران لها علاقات بالتنظيمات الإرهابية في المنطقة وحركة طالبان الأفغانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى مسئول عن مجازر فى سوريا والعراق، موضحًا أن سليمانى مرتبط بالتنظيمات الإرهابية فى دول المنطقة.

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وأشار إلى أن الرئيس ترامب اتخذ قرار قتل سليمانى بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مضيفًا أن كلام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن مهمة دبلوماسية لسليمانى فى العراق مجرد أكاذيب.وتابع وزير الخارجية الأمريكى: "سليمانى هدد قواتنا ومصالحنا فى المنطقة"، لافتًا إلى أن ترامب لن يسمح لإيران بالحصول على القنبلة النووية".

وكان وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، قال إن أيام الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط "أصبحت معدودة"، مضيفًا أن ذلك لا يعود إلى إجراءات ستتخذ ضد القوات الأمريكية فى المنطقة لكن "لأنهم غير مرحب بهم".

جاء ذلك فى تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، ووصف وزير الخارجية الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "لا يحترم القانون الدولى"، و"على استعداد لارتكاب جرائم حرب"، في إشارة ربما إلى تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف مواقع ثقافية إيرانية إذا ما تعرضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لهجمات إيرانية.