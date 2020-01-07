الدول الأوروبية تتعهد بإتخاذ إجراءات ضد إعلان إيران تخليها عن قيود الإتفاق النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باتخاذ إجراءات من الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق، وذلك بعد إعلان إيران تخليها عن آخر قيود الاتفاق النووي لعام 2015 .



وقال ماس اليوم الثلاثاء قبل مباحثات مع نظراءه من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا يمكننا التعامل بلامبالاة مع التصريحات بأنه لن يتم الإيفاء بالالتزامات في طهران"، مؤكدة أنه سيتم "التشاور بشأن الطريقة التي سنتعامل بها مع ذلك".

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ويشمل الإتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الخمسة التي تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومع ألمانيا، إلتزام إيران بتشكيل برنامجها النووي بحيث لا يمكنها بناء قنابل نووية.

وفي المقابل كان مقرراً إلغاء العقوبات المفروضة ضدها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق في 2018 وفرضت عقوبات جديدة ضد طهران.

وبدأت طهران في العام الماضي انتهاك شروط الاتفاق تدريجياً، حتى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في هجوم صاروخي في العراق، حيث أعلنت طهران أنها تعتزم التخلي عن القيود الأخيرة مستقبلاً.

وأكد ماس "مازلنا نرى أنها تعد اتفاقية مهمة تؤدي إلى ألا يكون بحوزة إيران قنبلة نووية"، لافتاً إلى أنه يعتزم التشاور في بروكسل اليوم مع نظيريه من بريطانيا وفرنسا بشأن اتخاذ خطوات أخرى حالياً.