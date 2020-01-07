الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقع في (بيت الفقيه) جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

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وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه منطقة "الطور"، التابعة لمديرية بيت الفقيه، واستهدفتها قوات الجيش وأجبرتها على الفرار، بعد أن كبدتها خسائر في صفوفها.

كما تواصل مليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.