شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. المعارضة الإيرانية تحتفل لليوم الثالث بمقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 إحتفلت المعارضة الإيرانية، لليوم الثالث، أمام مقر الخارجية الأمريكية، بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

Advertisements ورفع المحتفلون اللافتات المعبرة عن سعادته بمصرع سليماني الذي وصفوه بـ"جلاد النظام الإيراني الإرهابي في الشرق الأوسط" . وأعلنت المعارضة دعمها للرد الدفاعي الأمريكي على الاعتداءات المتزايدة من قبل مليشيات فيلق القدس الإيراني وقائدها سليماني .

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