شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع البريطاني: لندن ترغب في بقاء قواتها في العراق لكنها ستسحبها إذا طلبت بغداد ذلك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن لندن ترغب في بقاء قواتها في العراق لكنها ستسحبها إذا طلبت بغداد ذلك. Advertisements وقال وزير الدفاع البريطاني: "نحن نحترم سيادة العراق. وإذا طلبوا منا المغادرة فهذا حقهم وسنحترمه". وكان البرلمان العراقي دعا، الأحد الماضي، القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد بعد مقتل جنرال عسكري إيراني كبير في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة على مطار بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع البريطاني: لندن ترغب في بقاء قواتها في العراق لكنها ستسحبها إذا طلبت بغداد ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.