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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «الأطلسي» ينقل بعض أفراده من العراق تخوفا من «صراع إقليمي» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء، إن الحلف ينقل بعض مدربيه العسكريين من العراق في أعقاب تنامي المخاوف من صراع إقليمي بعد هجوم بطائرة أمريكية مسيرة أودى بحياة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، الجمعة.
وقال مسؤول من الحلف: "نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية أفرادنا، وهذا يشمل إعادة نشر بعض الأفراد بصورة مؤقتة في مواقع أخرى سواء داخل العراق أو خارجه".
وتشمل بعثة الحلف في العراق عسكريين ومدنيين وتضم بضع مئات من المدربين والمستشارين وأفراد الدعم سواء من دوله الأعضاء، وعددها 29، أو من خارجه.
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