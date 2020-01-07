الحكم بالإعدام على أربعة اغتصبوا طالبة في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أمرت محكمة في الهند، الثلاثاء، بإعدام 4 رجال، صباح يوم 22 كانون الثاني/يناير؛ بعد إدانتهم باغتصاب طالبة في جامعة دلهي بشكل جماعي، وقتلها في 2012.

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واتهم ستة أشخاص في البداية بالمشاركة في الجريمة الوحشية التي وقعت في حافلة، إلا أنه تم الإفراج عن أحدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة؛ بسبب كونه قاصرا، بينما انتحر آخر كان ينتظر محاكمته.

والثلاثاء، أصدر قاضي محكمة دلهي ساتيش كومار أمرا بإعدام الأربعة شنقا، الساعة السابعة صباح يوم 22 كانون الثاني/يناير.