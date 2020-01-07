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الحكم بالإعدام على أربعة اغتصبوا طالبة في الهند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أمرت محكمة في الهند، الثلاثاء، بإعدام 4 رجال، صباح يوم 22 كانون الثاني/يناير؛ بعد إدانتهم باغتصاب طالبة في جامعة دلهي بشكل جماعي، وقتلها في 2012.

 

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واتهم ستة أشخاص في البداية بالمشاركة في الجريمة الوحشية التي وقعت في حافلة، إلا أنه تم الإفراج عن أحدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة؛ بسبب كونه قاصرا، بينما انتحر آخر كان ينتظر محاكمته.

 

والثلاثاء، أصدر قاضي محكمة دلهي ساتيش كومار أمرا بإعدام الأربعة شنقا، الساعة السابعة صباح يوم 22 كانون الثاني/يناير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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