دفن جثمان قاسم سليمانى بعد قتل 50قتيلا ومئات الجرحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، بدء دفن جثمان قاسم سليمانى بعد تأجيل نجم عن تدافع أوقع 50 قتيلا ومئات الجرحى، وكانت حصيلة قتلى تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى وصلت إلى أكثر من 50 شخصا، حيث شهدت مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى الجنرال قاسم سليمانى بمسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب شرقى البلاد، حادث تدافع أدى إلى مصرع العشرات وإصابة المئات بجروح، فى حين تضاربت الأنباء حول عدد الضحايا، وأسفر الحادث عن مصرع العشراتو إصابة أكثر من 200 جريحًا حتى الآن، فى حين أعلن التليفزيون الإيرانى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن مصرع 35 شخصا وجرح 48 خلال تدافع جنازة سليمانى، والذى لقى مصرعه فى قصف أمريكى استهدف سيارة كانت تقله بعدد من قيادات الحشد الشعبى العراقى وبعض قيادات فصائل موالية لإيران الجمعة الماضي.

وبثت وسائل إعلام صورا وفيديوهات لضحايا التدافع حيث انتشرت الجثث على جانبى الطريق الذى شهد الحادث، فيما حاول بعض المسعفين إنقاذ حياة بعض الجرحى الذين أصيبوا فى الحادث، وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإنه تم تأجيل دفن قاسم سليمانى بعد حادث التدافع فى مسقط رأسه بكرمان.

وشاركت حشود غفيرة فى تشييع قاسم سليمانى على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين بالملايين، وهو ما يفسر العدد الكبير لضحايا الحادث.

وبثت وسائل إعلام صورا وفيديوهات لضحايا التدافع حيث انتشرت الجثث على جانبى الطريق الذى شهد الحادث، فيما حاول بعض المسعفين إنقاذ حياة بعض الجرحى الذين أصيبوا فى الحادث.

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وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإنه تم تأجيل دفن قاسم سليمانى بعد حادث التدافع فى مسقط رأسه بكرمان.

وشاركت حشود غفيرة فى تشييع قاسم سليمانى على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين بالملايين، وهو ما يفسر العدد الكبير لضحايا الحادث.

من جانبه قال بير حسين كوليوند رئيس منظمة الطوارئ التى يقع مقرها بالعاصمة طهران فى تصريحات نقلها التلفزيون الإيرانى الرسمى، الثلاثاء، أن 40 شخصا على الأقل توفوا، فيما أصيب نحو 200 آخرون بسبب تزاحم مشيعى جثمان سليمانى لدفنه فى مسقط رأسه بمحافظة كرمان.

ولفت كوليوند، إلى أن الحادث لا يزال موضع بحث، للوقوف على أبعاده، وإعلانها لوسائل الإعلام المحلية، بينما تم نقل المصابين إلى مراكز علاجية.

وقتل سليمانى، فجر الجمعة الماضى، بضربة استهدفته فى بغداد بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين فى العراق والمنطقة.