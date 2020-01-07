تحرك سعودي لإغاثة متضرري الفيضانات في الصومال وباكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحركت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة المتضررين من الفيضانات بالصومال.

ووزع المركز المرحلة الثانية من السلال الغذائية للأسر المحتاجة والمتضررين من الفيضانات بمحافظة أفجوي، حيث شهد اليوم الأول توزيع 1,500 سلة غذائية تزن 157 طنا يستفيد منها 9,000 فرد.

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وأوضح مدير المشاريع للبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال أحمد موسى فارح، أن السلة الغذائية الواحدة تحتوي على سبعة أصناف تزن 105 كجم تلبي احتياجات الأسر.

وأعرب مدير عام وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بالحكومة الصومالية مختار شيخ حسين عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على ما قدمت وما زالت تقدم من مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات بالصومال.

في المقابل، دشن المركز أمس مشروع توزيع 30 ألف كسوة شتوية في جمهورية باكستان الإسلامية لدعم المحتاجين، وجرى الافتتاح في العاصمة إسلام أباد، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ويهدف المشروع لدعم 30 ألف عائلة موزعة على 21 منطقة في أربعة أقاليم رئيسة التي تعد من المناطق الأكثر برودة في باكستان، وتشمل السلة الواحدة عددا من الملابس واللوازم الشتوية الأكثر استخداما، بالإضافة لبطانيتين لكل عائلة.