168 ساعة عمل تنهي مهمة برنامج إعمار اليمن في عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى العاصمة اليمنية الموقتة عدن مهمة العمل الرسمية، التي استمرت أسبوعا، وجاءت بهدف تحديد أولويات مشاريع التنمية والإعمار التي تخدم المحافظة وما جاورها، بما يحقق رؤية الجانب التنموي في اتفاق الرياض.

ورصدت مهمة العمل الرسمية أولويات المشاريع التنموية والإعمارية في المحافظة وما حولها، وحفلت مهمة العمل بإنجاز نحو 168 ساعة عمل، وعقد 17 لقاء واجتماعا، وتنفيذ 15 زيارة ميدانية، وشهدت تدشين مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن.

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وانطلقت زيارة فريق البرنامج من مهندسين ومختصي تنمية استكمالا للورشة الأولى التي عقدت في الرياض برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، حيث التقى الفريق برئاسة مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج المهندس حسن العطاس، مع رئيس الوزراء وعقد دولته اجتماعا مع الوفد، في قصر المعاشيق بعدن، لبحث سبل إقامة بعض المشاريع التنموية في العاصمة اليمنية الموقتة.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن الزيارة لها دلالات كبيرة جدا لدى كل يمني، والمملكة شريك لليمن في السلم، وفي أوقات الشدة، وأعطت لليمنيين أملا في الاستقرار ودعم السلام في جميع ربوع اليمن.

وأشار رئيس وفد البرنامج المهندس حسن العطاس إلى عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين في قطاعات مختلفة، حيث التقى بمسؤولي التعليم والصحي وقطاع النقل والطرق، والقائمين على صندوق النظافة، وزار عددا من المستشفيات، والتقى بشباب طلاب جامعة عدن، وعقد سلسلة اجتماعات في قطاع المياه والصحة والإسكان ومختلف القطاعات، ودشن المرحلة الأولى مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي، ومشروع تطوير فرص التعليم في جامعة عدن، واختتم جولته بزيارة مشروع إدارة الموارد الكهربائية.