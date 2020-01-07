باليستي غادر يسقط 12 جنديا يمنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل وجرح أكثر من 32 جنديا من القوات الحكومية اليمنية، بينهم 12 قتيلا، و20 جريحا بقصف صاروخي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران واستهدف معسكرا للقوات اليمنية المشتركة شمال محافظة الضالع. وأكد مصدر عسكري أن الميليشيات استهدفت «معسكر الصدرين أثناء تجمع القوات لتحية العلم» في منطقة مريس بصاروخ باليستي.

وكانت ميليشيات الحوثي شنت قصفا عنيفا على مواقع القوات المشتركة بالقرب من نقاط المراقبة الأممية في مدينة الحديدة، وذلك في مواصلة انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة غرب اليمن منذ ديسمبر 2018، واستهدف القصف مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة، ومواقع أخرى بالقرب من مطاحن البحر الأحمر، التي تقع في إطار نقطة المراقبة الثالثة، بعد ساعات من إعلان برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة استئناف طحن الحبوب المخصص لتقديم المساعدات الغذائية لسكان اليمن.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة اليمنية، أن الميليشيات الحوثية أنفقت الأموال المنهوبة من الخزينة لتشييع رموز إيران، كما أكدت أنهم رفعوا صورا وشعارات فارسية لتشييع رموز قتلة اليمنيين، في حين اعترفت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل عنصر بالحرس الثوري في اليمن ويدعى مصطفى محمد ميرزائي، وذكرت أنه من القوات التي كانت تقوم بمهام تحت إمرة قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

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وذكرت وكالة «فارس» أن ميرزائي البالغ من العمر 38 عاما، من مدينة الري، كان يقاتل تحت إمرة سليماني ولقي مصرعه الجمعة الماضي أثناء مهمة عسكرية دون أن تحدد مكان مقتله.

وأكد تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن حالات الاختطاف في اليمن بلغت 10 آلاف و99 حالة بينهم سياسيون وعسكريون وطلاب ونشطاء، منهم 52 امرأة و7 أجانب.

المختطفون من قبل ميليشيات الحوثي:

2538 مختطفا قسرا

231 امرأة

158 طفلا

719 حالة تعذيب

21 حالة اتخاذ دروع بشرية

48 حالة تصفية داخل السجون

19 وفاة بسبب الإهمال في السجون

23 وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية

مشاهدات يمنية