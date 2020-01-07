كوريا الجنوبية تدعو كيم لزيارتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إين، عن أمله فى أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كوريا الجنوبية، وذلك في خطاب بمناسبة العام الجديد جرى بثه أمس.

وقال مون «نحن في أمس الحاجة إلى طرق عملية لتعزيز التعاون بين الكوريتين»، كما قال «إنه اتفاق بين قادة الكوريتين ووعد للمجتمع الدولي».