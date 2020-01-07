عباس يطالب العالم بالضغط على إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في مدينة القدس.

وقال في مدينة بيت لحم «قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية، وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسعى من أجل الوصول لها».

وذكر عباس أن جميع الفصائل الفلسطينية توافقت على عقد الانتخابات في أقرب فرصة «إلا أن مشكلتنا مع إسرائيل التي ترفض إجراء الانتخابات في القدس، عاصمة دولة فلسطين، ونحن بدون أن تعقد الانتخابات في القدس فلن نجريها أبدا».

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وأضاف «البعض الآن يلح علينا بإصدار مرسوم الانتخابات ونقول لا نستطيع، لأننا إذا أصدرنا المرسوم ثم اضطررنا لإلغائه فهي مشكلة كبيرة لنا، لذلك نحن نطالب العالم كله بالضغط على إسرائيل من أجل أن نجري الانتخابات».

وأشار عباس إلى أن المشكلة مع إسرائيل «ليست فقط في الانتخابات وإنما هم يخصمون أموالنا ويحجزونها وفي كل يوم يبنون مستوطنات، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نسمح به».

ولوح عباس باتخاذ إجراءات فلسطينية وصفها بالصعبة، لكن قال «لن نستعمل القوة ولا العنف ولا الإرهاب وإنما سنستخدم الدبلوماسية الناعمة كما فعلنا منذ أكثر من عشر سنوات، وبمقدورنا أن نستعملها لتحقيق أهدافنا».