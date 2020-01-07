استعدادات تونسية للأسوأ في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وضعت السلطات التونسية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال إغاثة المهاجرين واللاجئين خطة طوارئ لاستقبال الوافدين على تونس في حال تطور الوضع في ليبيا إلى الأسوأ.

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وأكد المسؤول بالهيئة التونسية للهلال الأحمر منجي سليم أن الوضع حاليا ما زال عاديا ولم ترتفع وتيرة الوافدين على المعابر الحدودية التونسية.

وأوضح أن سيناريوهات الخطة التي وضعتها السلطات التونسية تختلف حسب منسوب تدفق اللاجئين والفارين المحتملين من الحرب في حال تطور الوضع إلى الأسوأ على التراب الليبي، وتشمل مجالات السكن والصحة والتغذية وحماية الأطفال، لآلاف الوافدين.

وأشار إلى أن قوات الجيش والأمن التونسيين في حالة تأهب واستعداد تام لأي طارئ على كامل الشريط الحدودي الصحراوي.