إدارة ترمب تجهز عقوبات تلوح بفرضها على العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

أفاد تقرير إخباري بأن مسؤولين بارزين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدؤوا صياغة العقوبات التي هدد بفرضها إذا ما مضى العراق في توجهه لطرد القوات الأمريكية.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة والبيت الأبيض ربما سيكون لهما دور بارز إذا ما تم تطبيق العقوبات، واصفة هذه الخطوة بأنها «غير عادية تماما مع حليف أجنبي أمضت الولايات المتحدة في دعمه ما يقرب من عقدين وأنفقت مئات المليارات من الدولارات».

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وأكد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المحادثات لا تزال أولية، وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض العقوبات، وقال أحد المسؤولين إن الخطة تتضمن الانتظار «لفترة قصيرة على الأقل» بشأن فرض العقوبات لمعرفة ما إذا كان المسؤولون العراقيون سيمضون لطرد القوات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات ستكون من نوع العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن يستخدمها البيت الأبيض لمحاولة عزل ومعاقبة أي شخص أو كيان أو حكومة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يفرض البيت الأبيض عقوبات تمنع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية.

يشار إلى أن منع أي شخص أو كيان من التعاطي مع الاقتصاد والقطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن يمثل عقوبة شديدة للغاية.

وهدد ترمب أمس بفرض عقوبات على العراق بعدما صوت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.