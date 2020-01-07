شكرا لقرائتكم فرنسا لن تسحب جنودها من العراق.. وبريطانيا تنقل بعضهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها نقلت "الأفراد غير الأساسيين" من بغداد إلى مواقع أخرى، في وقت أكد مصدر فرنسي أن باريس "لا تعتزم سحب قواتها" من العراق.

وصرّح مصدر حكومي فرنسي لم يشأ كشف هويته لوكالتي "فرانس برس" الثلاثاء بأن فرنسا "لا تعتزم" سحب جنودها المنتشرين حالياً في العراق لتنفيذ مهمات تدريب.

من جهته قال مصدر فرنسي لوكالة "رويترز" إنه سيتم تعزيز الأمن حول القوات الفرنسية في العراق.

200 عسكري في العراق

وتنشر فرنسا، العضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، نحو 200 عسكري في العراق بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق هيئة الأركان.

في موازاة ذلك، كتبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي على "تويتر": "بعد الأحداث التي وقعت في بغداد، عززنا منذ الجمعة الفائت مستوى حماية عسكريينا الفرنسيين المنتشرين في العراق. تم القيام بكل شيء لضمان أمنهم".

وأضافت "الأولوية اليوم هي كما كانت بالأمس وينبغي أن تكون أولوية الغد: مكافحة داعش. إن تهدئة التوترات في العراق والمنطقة أمر لا غنى عنه. يجب أن يتمكن التحالف الدولي ضد داعش من مواصلة مهمته".

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"الأفراد غير الأساسيين"

من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن ولاس أن لندن نقلت "الأفراد غير الأساسيين" من بغداد إلى مواقع أخرى، مضيفاً: "إذا طلب العراقيون منا مغادرة البلاد فسنحترم ذلك".

وأكد وزير الدفاع البريطاني أن "تنظيم داعش يمثل تهديدا للعالم ونتعاون مع العراق في محاربته". كما اعتبر والاس أنه "ليس من مصلحة أحد تأجيج الصراع في الشرق الأوسط".

وشدد على أن "إيران عززت أنشطاتها المعززة للإرهاب قبل مقتل (قائد فليق القدس قاسم) سليماني"، مضيفاً أنه "من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها ضد المخاطر التي تتعرض لها".

في سياق متصل، قال ولاس إن وزارة النقل البريطانية ووزارته على وشك إصدار إرشادات بشأن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط بعدما تسبب مقتل سليماني في تزايد حدة التوتر بالمنطقة.

وقال ولاس للبرلمان "وزارة النقل تراجع مستوى التهديد للملاحة البحرية.. على نحو يومي، وهي على وشك إصدار إرشادات بدعم من وزارة الدفاع".

ألمانيا تنسحب

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الألماني سحب قسم من جنوده المنتشرين حالياً في العراق لأداء مهمات تدريب ونقلهم إلى الأردن والكويت بسبب التوتر في المنطقة.

وكان البرلمان العراقي دعا يوم الأحد القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة على مطار بغداد.