استشعارا منهم لـ «الخطر الذي يواجههم» .. الإعلان عن تكتل يضم 8 دول .. «مصر والسعودية» على رأس القائمة

أعلن أمس الاثنين 6 يناير في العاصمة السعودية الرياض تأسيس تكتل جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة، يحمل اسم "مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

والدول التي ضمها المجلس الجديد هي السعودية، مصر، الأردن، السودان، اليمن، الصومال، إريتريا، وجيبوتي.

وصرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أنه تم اختيار الرياض لتكون مقرا للمجلس.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي "تم التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

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وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون.

وأكد أن قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعارا منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكا لأهمية للتعاون المشترك.

وأكد الوزير السعودي أن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن لديها قدرات دفاعية.

كما أعلن الأمير فيصل بن فرحان أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر.

من جهتها، قالت صحيفة الأهرام المصرية إن وزير الخارجية ‎سامح شكري وقع اليوم على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.