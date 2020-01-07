«عقب إرسال قوات الجيش التركي إلى ليبيا» .. ياسين أقطاي «مستشار» أردوغان يوجه رسالة لمصر

استبعد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أن تكون بلاده ستحارب مصر أو أي دولة أخرى بعد أن قررت إرسال قوات إلى ليبيا.

ونشر أقطاي سلسلة تغريدات بالعربية في هذا الشأن ، حيث كتب أقطاي: "من قال إن تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة.. تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابين.. لا تصدقوا إعلامكم فهو يكذب عليكم".

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وتابع: "تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر... تواجدنا في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية .. نسعى لوقف الحرب وغيرنا يسعى إلى إشعالها".

وكانت مصر وجهت قبل أيام تحذيرا لتركيا من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الأحد، أن بلاده بدأت في توجيه جنود إلى ليبيا بشكل تدريجي، ضمن اتفاقية موقعة مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.