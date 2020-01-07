الرئيس التونسي يرفض الزيارات الخارجية بسبب «خوفه من ركوب الطائرة» .. الحقيقة والتفاصيل

نفت المتحدثة الإعلامية باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيفر، ما روجته بعض وسائل الإعلام حول عدم قيام الرئيس قيس سعيد بالزيارات الخارجية، بسبب "خوفه من ركوب الطائرة".
وقالت النيفر في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أحلى صباح"، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد سيؤدي أول زيارة للجزائر وأنه تلقى دعوة رسمية في ذلك.. أنّها إشاعة لا أساس لها من الصحة".
وأشارت، إلى أن سعيد يرى أنه "ليس من باب المسؤولية الانطلاق في الزيارات الخارجية قبل إتمام مسار تكوين الحكومة"، رغم وجود العديد من الدعوات المبرمجة.
واستغربت المتحدثة الإعلامية باسم الرئاسة، ترويج مثل هذه الشائعة، وقالت: ''كما لو أن قيس سعيد لم يستقل الطائرة في حياته''، مضيفة أنه "سبق له السفر بالطائرة في عديد المناسبات".
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