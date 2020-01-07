ترند | تونس تصفع أردوغان وتنتصر لليبيا.. وطقس سيء الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار.. وتفاصيل إخلاء سبيل زوج نانسي في قضية القتل.. وخبير قانوني يكشف تجاوزه حدود الدفاع عن النفس

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، غزيرة الشدة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة القادمة.. والأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس، وتونس ترفض التدخل التركي في ليبيا: لن نسمح باستخدام أراضينا لأي تدخل عسكري، وتفاصيل إخلاء سبيل زوج نانسي عجرم في قضية ’’السطو المسلح‘‘.. وأول ظهور لهما، وخبير قانوني: زوج نانسي عجرم تجاوز حدود الدفاع عن النفس وارتكب جريمة قتل.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

غزيرة الشدة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة القادمة.. والأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى سقوط أمطار، الثلاثاء، متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية، وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجة البحري.

أما يوم الأربعاء، من المتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة الشدة على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من السبت المقبل.

وشهدت البلاد خلال الساعات الماضية سقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، بجانب الرمال والأتربة.

وأكد شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تتعاظم على القاهرة وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، بدءا من مساء الأربعاء، مع وجود نشاط للرياح محمله بالرمال والأتربة،على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وتوقع مدير مركز التحاليل، انتهاء موجة عدم استقرار الأحوال الجويةالسبت المقبل، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتهدأ سرعة الرياح.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أعلنت أن الأربعاء 8 يناير، يشهد طقسا غير مستقر حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة طقس سيئة من الإثنين وحتى الجمعة، يتخللها أمطارا غزيرة ورياح وأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان رسمي، إن البلاد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة؛ ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري، بداية من الثلاثاء، وتمتد الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 -4 درجات مئوية والطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15

شبين الكوم 09 14

طنطا 07 14

دمنهور 09 15

الإسكندرية 09 15

بلطيم 10 15

مطروح 07 14

السلوم 08 14

سيوة 04 14

بورسعيد 10 16

دمياط 10 15

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 11 16

السويس 11 16

العريش 08 16

رفح 07 15

رأس سدر 12 17

نخل 03 15

نويبع 14 17

طابا 08 15

كاترين 00 10

الطور 08 18

شرم الشيخ 11 20

الغردقة 08 19

مرسى علم 09 19

الفيوم 10 16

بنى سويف 09 16

المنيا 08 16

أسيوط 06 16

سوهاج 05 17

قنا 05 17

الأقصر 05 17

أسوان 07 18

أبوسمبل 06 17

الوادى الجديد 03 17

شلاتين 14 21

ابو رماد 15 20

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 19

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تونس ترفض التدخل التركي في ليبيا: لن نسمح باستخدام أراضينا لأي تدخل عسكري

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أنَّها "لن تسمح باستخدام أراضيها لأي تدخل عسكري في ليبيا"، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكّدت رفضها لأي تدخل أجنبي في ليبيا؛ بما في ذلك التدخل التركي، موضحة أنها تسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أول أمس، أنَّ وحدات عسكرية من بلاده تحركت إلى طرابلس.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، عن إيقاف 7 أجانب في ولاية مدنين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة، موضحة، في بيان، أن دورية تابعة لحرس الحدود البرية ببنقردان "ولاية مدنين" ضبطت 7 أشخاص من جنسيات دول أفريقية مختلفة كانوا يحاولون التسلل إلى تونس خلسة.

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تفاصيل إخلاء سبيل زوج نانسي عجرم في قضية ’’السطو المسلح‘‘.. وأول ظهور لهما

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للفنانة نانسى عجرم، وزوجها فادي هاشم، بعد إخلاء سبيله في قضية مقتل شخص تسلل إلي منزلهما بهدف السرقة.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد قررت إخلاء سبيل فادي الهاشم، زوج الفنانة، وذلك بعدما استمعت إلى إفادته في إطار التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزله وأدت إلى مقتل شخص تسلل إليه بهدف السرقة.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن القاضية قررت إخلاء سبيل الهاشم، على أن يتم منعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة.

حقيقة عمل اللص في فيلا نانسي

وكانت بعض المواقع السورية تناقلت خبراً حول أن اللص الملثّم السوري محمد حسن الموسى، كان يعمل في منزل نانسي عجرم وافتعل تلك الحادثة من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

من جانبه، كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة أنّ الأخبار التي انتشرت حول وجود علاقة بين اللص بنانسي وزوجها عارية من الصحة وكذب.

وقال جيجي لـ"النهار": "إنها كذبة يحاول البعض ترويجها، نحن لا نعرفه، وهل هناك من يطالب بمستحقاته يأتي في الساعات الأولى من منتصف الليل وفي يده قفازات ومثلم؟ هذا عيب، والقضاء اللبناني سيأخذ مجراه، واحنا ارتضينا بأنّ الدكتور فادي يتم إيقافه حتى يتم الانتهاء من التحقيق".

وتابع: "هل هناك عاقل يصدّق أن نانسي عجرم ستأكل مستحقات أي شخص، فالجميع يعلم خيرها".

وفي سياق متصل، قال "نهاد الهاشم" شقيق زوج "نانسي عجرم" أن "فادي الهاشم" تم نقله إلى المستشفي لأنه يعاني من حالة نفسية سيئة.

وتابع "نهاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” القاهرة الان ” والمذاع عبر فضائية ” الحدث ”: "كنت سهران عند شقيقي الدكتور فادي وكنا سنبيت اللية عنده وبعد وصولنا للبيت سمعنا بالحادثة، وأن الأبشع وما لم تكشفه الكاميرات ولمدة خمسة دقائق أن اللص السارق قاد الدكتور فادي لغرفته وهدده بالسلاح مطالباً نانسي بالخروج من مخبأها، وكرر ذلك عدة مرات بداعي السرقة، وهو ما شكل ضغوطا على فادي حيث عرض تقديم المال له إلا أنه أصر على خروج عجرم من مخبأها للحصول على مجوهراتها، وهدده فادي وقال له أعطيتك المال غادر قبل وصول الشرطة".

وأكمل : "سمع اللص بعض الضجيج فى الخارج فسأل فادي ما هذا فقال له ربما يكون رجال الشرطة قد وصلت لكنه تبين أن أصوات لبعض العاملين ثم تمت بقية الأحداث كما ظهرت في الفيديو عبر كاميرات المراقبة وأكمل مسارة صوب غرفة الأطفال وصار ما صار"، مشيرا إلى أن شقيقه لم يفكر إلا في حماية أولاده".

وأختتم "نهاد الهاشم" حديثه قائلا : "اللص لم يكن يعمل لدى الفنانة في حديقة منزلها، كما نشرت بعض المواقع ,وأتاسف كثيرًا من هذا الكلام الكاذب، وليس له صلة بالحقيقة، أول مرة نشوف اللص أو نعرفه".

تفاصيل الحادث

وكشف وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل حادث السطو المسلح الذي تعرضت له فيلا ​نانسي عجرم، بعد تصدى زوجها​ للسارق وقتله عقب تبادل إطلاق النار بينهما.

وأفادت مصادر لصحيفة النهار اللبنانية، أن السارق تمكن من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل الفيلا، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وواصلت المصادر: "تابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات الفنانة، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة الصغار، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج ننسي الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وفي سياق متصل، أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع فادى الهاشم، زوج الفنانة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله اللص الذى حاول اقتحام الفيلا الخاصة بهما بقصد السرقة، بعد تبادل الطرفان إطلاق النار.

وأقدم السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة بقصد السرقة.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

أول تعليق من نانسي

من جانبها، طمأنت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها على حالتها الصحية، بعد حادث السطو المسلح.

وقالت نانسي في أول تعليق لها في تصريحات لقناة "MTV" اللبنانية، "بشكر كل اللى اطمونا عليا واتصلوا عليا أنا بخير وأهم شىء عائلتى كويسة وبناتى كويسين الحمد الله".

وبدت الفنانة في حالة نفسية سيئة، خلال حوارها المقتضب مع الفضائية اللبنانية، قائلة: "أنا مش هقدر أحكي حاجة دلوقتي".

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خبير قانوني: زوج نانسي عجرم تجاوز حدود الدفاع عن النفس وارتكب جريمة قتل

علق الدكتور أحمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على واقعة اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم وقيام زوجها بقتل المتورط في الاقتحام ب 16 طلقة.

وأوضح مهران أن الدفاع عن النفس في القانون يستلزم شروط معينة وما قام به زوج الفنانة تجاوز حدود الدفاع الشرعي لأسباب:

عدم وجود تناسب بين الفعل ورد الفعل

شرط اللزوم بمعني هل استلزم وقف الجاني عن ارتكاب جريمة 16 طلقة.

_يجب أن يكون الإعتداء غير مشروع مثلا أن لا يكون من رجال السلطة العامة .

_أن يكون رد الإعتداء في حدود الضرر فيجب أن لا يتجاوز حد الضرورة.

_أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الإعتداء سوا الوسيلة التي إستخدمها المعتدى عليه.

التحفظ على الزوج

تحفظ الأمن اللبناني، على الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، على ذمة التحقيقات، إثر قتله ملثما سوريا اقتحم فيلتهما بغرض السرقة في بيروت، بعد أن اعتدى على 3 من حراس المنزل.

بحسب ما ذكرته مواقع لبنانية، بدأت تفاصيل الواقعة عندما تسلل السارق السوري إلى منزل نانسي عجرم، وحينما اكُتشف أمره من زوج الفنانة، أشهر مسدسه مهدداً من يعترض طريقه بالإيذاء، حيث عرض عليه "الهاشم" مبلغاً من المال، ولكن طلبه قوبل بالرفض، وفي ظل إصراره على التوجه إلى غرفة بنات نانسي، أطلق الزوج النيران عليه ليُرديه قتيلاً.

"زوج الفنانة نانسي عجرم يواجه حالة خاصة وفقا للقانون اللبناني بعيدا عن حالة الدفاع المشروع".. هكذا علقت ريم الفضل، المحامية ومذيعة الأخبار في "قناة الجديد"، على تعامل القانون مع فادي الهاشم، لافتة إلى أنه جرى القبض عليه، بناء على مذكرة من القاضية غادة عون، النائبة العامة الاستئنافية بجبل لبنان، لأن هناك جريمة قتل.

المادة 563 من قانون العقوبات اللبناني

وأشارت إلى أن السبب وراء الحالة الخاصة التي يواجهها زوج نانسي عجرم، هو الفقرة الثانية من المادة 563 عقوبات في القانون اللبناني، وهي المرتبطة بسرقة المنازل الآهلة ليلا.

وتنص المادة على: "يعد من قبيل الدفاع عن النفس ضد شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل، أو إلى ملحقاته الملاصقة، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة، فاستخدام هذه الوسائل غير العادية لسرقة المنزل المسكون تثير الخوف لدى صاحب المنزل من خطر شديد يهدده، فيعتقد عن حق أن شراً غير معروف مداه يحدق به، لذلك أجاز له القانون اللجوء الى القوة لدرء الخطر الذي يخشاه".

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