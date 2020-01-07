تجمع المؤسسات الأهلية: لبذل كل الجهود لتخفيف معاناة الازمة الاقتصادية

في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الوطن، عقدت أمانة سر "تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا إجتماعا ، أكدت فيه على "ضرورة بذل كل الجهود لمواجهة هذه الأزمة والعمل من أجل التخفيف من معاناة أهلنا". ودعت "جميع اللجان المنبثقة عنها للاجتماع ووضع الخطط المناسبة لذلك".
واستكرت أمانة السر في بيانها "التصرف غير اللائق الذي يواجهه المناضل النقابي الأكاديمي الدكتور عصام خليفة"، معلنةً تضامنها "معه ومع كل المناضلين الشرفاء وحقهم في حرية الرأي والتعبير، من أجل جامعة لبنانية وطنية خالية من الفساد وبعيدة عن كل وصاية سياسية".
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