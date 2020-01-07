علقت ​بلدية الحدت​ على "ما تداوله بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ من خبر غير صحيح، عن قيامها باستبدال اسم حي الأميركان باسم الشهيد قائد لواء ​القدس​ الحاج ​قاسم سليماني​"، وقالت في بيان توضيحي: "مع كامل التقدير والاحترام لشهادة ​اللواء​ سليماني ودوره في مواجهة ​الارهاب​ التكفيري المجرم، نلفت إلى أن تسمية الشوارع تخضع لآلية قانونية محددة، تبدأ بقرار يصدر عن المجلس البلدي المنعقد في جلسة قانونية ويخضع بدوره لتصديق وزير الداخلية والبلديات وموافقته، الأمر الذي لم يحصل، فاقتضى التوضيح".



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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الحدت: الخبر المتداول عن استبدال اسم حي الأميركان باسم سليماني غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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