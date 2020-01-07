كنعان وقّع كتاب احالة مشروع موازنة 2020 الى بري

وقّع رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ كتاب احالة مشروع موازنة 2020 الى رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ بعد ورود الجداول المعدلة من المالية وفقاً لتعديلات لجنة المال والموازنة مرفقاً بمواد القانون والاعتمادات والتوصيات.

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