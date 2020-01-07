شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هنري حلو​، في تعليق على مواقع التوالص الإجتماعي، على أنّ "الحرب الوحيدة الّتي يجب أن نخوضها كلبنانيّين اليوم وأن نركّز عليها، هي معركة إنقاذ بلدنا من الانهيار وشعبنا من ​الفقر​، ومعركة الإصلاح لبناء الدولة الّتي يطمح إليها اللبنانيّون".

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كانت هذه تفاصيل خبر هنري حلو: الحرب الوحيدة التي يجب أن نخوضها كلبنانيين هي لإنقاذ بلدنا من الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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