الميادين: اجتماع بين القائد الجديد لقوة القدس والفصائل الفلسطينية

افادت قناة الميادين عن "لقاء يعقد الآن بين القائد الجديد لقوة القدس العميد إسماعيل قاآني وجميع قادة ​فصائل المقاومة​ الفلسطينية في ​طهران​".

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