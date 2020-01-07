مصادر LBCI: دياب غادر بعبدا مرتاحاً وعقدة وزارة الخارجية انتهت

افادت مصادر متابعة لمسار التشكيل الحكومي لقناة "LBCI" ان "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ غادر ​قصر بعبدا​ بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مرتاحاً لمسار المشاورات، والمعلومات تشير الى ان البحث يجري على تشكيل 18 وزير والاسماء يتم طرحها الأن"، مشيرةً الى ان "العقد الباقية هي عقدة ​وزارة الخارجية​ وتم حلها والاتفاق على نقل الوزير السابق ديميانوس قطار لتوزيره بوزراة ​الاقتصاد​ ويقوم بدوره رئيس ​التيار الوطني الحر​ تسمية شخصية لتولي منصب وزير الخارجية".

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