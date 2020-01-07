رئيس جمعية "نورج" قام بزيارة ودية إلى منطقة الخندق الغميق

قام رئيس جمعية "نورج" الدكتور ​فؤاد أبو ناضر​، برفقة وفد من أعضاء الجمعية، بزيارة وديّة إلى منطقة ​الخندق الغميق​، والتقى إمام الحسينية الشيخ محمد كاظم عيّاد، وكذلك الشيخ كاظم عياد. وقد أثنى أبو ناضر على "انفتاح الشيخين وسعيهما إلى وأد الفتنة، والعمل على التلاقي بين أبناء الوطن الحبيب بجميع أطيافه".

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