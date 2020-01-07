يازا: حادث سير في برالياس بين فان وسيارة فيما لم تعرف الاصابات حتى الآن

افادت جمعية "اليازا" عن "وقوع ​حادث سير​ في بلدة برالياس بين فان لنقل طلاب مدرسة و​سيارة​ BMW، وتسبّب الحادث ب​زحمة سير​ خانقة ولم تعرف الاصابات حتى الآن".

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