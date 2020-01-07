النشرة: اللقاء بين الرئيس عون ودياب إيجابي وتوصل إلى حلحلة بعدة مسائل

أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن "أجواء اللقاء بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ كانت ايجابية والاجواء سائرة باتجاه جيد".

ولفتت المصادر إلى أن اللقاء توصل إلى حلحلة في عدة مسائل، مشيرة إلى أن دياب طرح على عون وزارات مع أسماء مقترحة، مضيفة ان "الاتجاه أيضا نحو حلحلة عقدة وزارة الخارجية". وأكدت المصادر أنه "رغم التطورات الأمور لا تزال تسير باتجاه تشكيل ​حكومة تكنوقراط​ بـ18 وزيرا".

وكان رئيس الحكومة المكلف حسان دياب التقى الرئيس ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وغادر من دون الادلاء بأي تصريح.