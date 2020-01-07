اردوغان بحث مع جونسون بقضايا إقليمية ودولية وعلى رأسها التوتر بين أميركا وإيران

أعلنت دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، بحث خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، بقضايا إقليميّة ودوليّة، وعلى رأسها التوتّر بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​، وملفَي ​سوريا​ وليبيا".

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