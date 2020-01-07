حاكم الزاملي:الأسلحة الإيرانية لمواجهة داعش وصلت في ساعات بفضل سليماني

أعلن القيادي في ​التيار الصدري​ ​حاكم الزاملي​، أن إغتيال اللواء قاسم ​سليماني​ وأبو مهدي المهندس في ​بغداد​، هو إعتداء على سيادة ​العراق​، وأن ​القوات الأميركية​ استهدفت ​الحشد الشعبي​ و​القوات العراقية​ أكثر من مرة وكانت تبرر ذلك بالقول أن "ذلك حصل عن طريق الخطأ".

وأشار الزامي في حديث تلفزيوني إلى أن "تشييع الشهيد المهندس لم نشهد له مثيلا في العراق، وأن دور الفريق سليماني والقائد المهندس "دفع الضرر عن العراق بشكل واضح وكبير" ، عكس الأميركيين، الذين "حين وصل داعش إلى حدود بغداد طلبنا أسلحة من ​واشنطن​ لكن الجواب كان بأن الأسلحة تصل عام 2020"، بينما "وصلت الأسلحة بالطائرات من ​إيران​ إلى مطار بغداد خلال ساعات بفضل الفريق سليماني".

ولفت الزامي الى أن العراق يعيش "في صدمة حقيقية بسبب الجريمة الأميركية"، موضحاً أنه "يجب رص الصفوف لأن العدو بدأ يعد العدة لاستئصالنا والقضاء علينا".