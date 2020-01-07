الرئاسة التركية: أولويتنا في ليبيا هي إيقاف إطلاق النار والاشتباكات بأسرع وقت

أكّد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​، ​إبراهيم قالن​، أنّ "أولويّة ​تركيا​ في ​ليبيا​ هي إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن، وتحقيق وقف ​إطلاق النار​".

وأعرب في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة ​أنقرة​، عن استنكاره "عدم إدانة ​المجتمع الدولي​ لهجمات قائد الجيش الوطني الليبي ​خليفة حفتر​، وعدم محاسبته على جرائمه".

وحول الوضع في ​سوريا​، لفت قالن إلى أنّ "موقف تركيا من نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ واضح"، مركّزًا على أنّ "الأسد فَقد صفة القائد الّذي سينقل سوريا إلى مستقبل ديمقراطي وتعدّدي يسوده السلام".