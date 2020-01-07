الرئاسة التركية: أولويتنا في ليبيا هي إيقاف إطلاق النار والاشتباكات بأسرع وقت

أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنّ "أولويّة تركيا في ليبيا هي إيقاف الاشتباكات في أسرع وقت ممكن، وتحقيق وقف إطلاق النار".
وأعرب في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقرة، عن استنكاره "عدم إدانة المجتمع الدولي لهجمات قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وعدم محاسبته على جرائمه".
وحول الوضع في سوريا، لفت قالن إلى أنّ "موقف تركيا من نظام الرئيس السوري بشار الأسد واضح"، مركّزًا على أنّ "الأسد فَقد صفة القائد الّذي سينقل سوريا إلى مستقبل ديمقراطي وتعدّدي يسوده السلام".
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