دخول 85 شاحنة مساعدات إنسانية أممية إلى إدلب السورية عبر تركيا

أرسلت الأمم المتحدة 85 شاحنة تحمل مساعدات إنسانيّة إلى مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، عبر معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "المساعدات سيتمّ توزيعها على المحتاجين في إدلب وريفها".
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