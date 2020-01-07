دخول 85 شاحنة مساعدات إنسانية أممية إلى إدلب السورية عبر تركيا

أرسلت ​الأمم المتحدة​ 85 شاحنة تحمل ​مساعدات​ إنسانيّة إلى مدينة إدلب في شمال غرب ​سوريا​، عبر معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي ​تركيا​. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "المساعدات سيتمّ توزيعها على المحتاجين في إدلب وريفها".

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