أكد رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، في ​مؤتمر​ صحفي، انه "تم اقتراح انسحاب ​القوات​ الأجنبية من العراق باعتبار ذلك الحل الوحيد"، مشيراً الى "ضرورة التشاور لتنفيذ قرار انسحاب القوات بما يضمن مصالح العراق"، موضحاً "استلام الحكومة رسالة من ​القيادة​ الاميركية تتكلم عن انسحاب القوات الاجنبية ولكن قيل لاحقاً انها خطأ"، مشدداً على "ضرورة تجنيب العراق المخاطر".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي:استلمنا رسالة من قيادة اميركا حول عملية الانسحاب القوات الاجنبية وقيل لاحقاً انها خطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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