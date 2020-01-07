اعلن رئيس هيئة الأركان الكندية ان "بعض ​القوات​ الكندية ستنتقل من ​العراق​ إلى ​الكويت​ لأسباب أمنية". هذا وكانت قد أعلنت ​وزارة الدفاع​ الكرواتية أنها "قررت نقل 14 جندياً كرواتياً من ​العراق​ إلى ​​الكويت​​"، مشيرةً الى انه "سيتم اتخاذ خطوات أخرى، نتيجة للتشاور مع حلفاء ​الناتو​".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان الكندية: سننقل بعض القوات الكندية من العراق الى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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