أ.ف.ب: بومبيو لن يترشح لمجلس الشيوخ الأميركي في 2020

ذكر مصدر أميركي لـ"وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ قد التقى برئيس الأغلبيّة في مجلس الشيوخ ​ميتش ماكونيل​ يوم أمس الإثنين في مقر ​الكونغرس الأميركي​، وقال إنّه لن يترشّح لمقعد كنساس في مجلس الشيوخ هذا العام".

ولفت المصدر إلى أنّ "ماكونيل يعتقد أنّ بومبيو يقوم بعمل رائع كوزير للخارجية، وهو الرجل المناسب الّذي تحتاجه البلاد لهذا المنصب في الوقت الحالي".

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ ماكونيل حاول أن يقنع بومبيو بالترشح لمجلس الشيوخ خلال العام الماضي، لتعزيز فرص حصول الجمهوريين على المقعد الّذي أصبح شاغرًا بعد إعلان السيناتور بات روبرتس تقاعده.