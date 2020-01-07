روحاني:أمن أميركا بخطر ولا يمكنها أن تبقى في مأمن بعد اغتيال سليماني

رأى الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ في ​اتصال​ هاتفي مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، ان "واشنطن ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا في اغتيال ​قاسم سليماني​".​​​​​​​بعد اغتيال سليماني". وأكد ان "مصالح و أمن الولايات المتحدة أصبح مهددا في المنطقة ولا يمكنها أن تفلت من تداعيات هذه الجريمة".

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