رسالة العراق لمجلس الأمن: الهجوم انتهاك وعدوان بحق شعب العراق وحكومته

أعلن مندوب ​العراق​ في رسالة من بلاده الى مجلس الأمن من ​نيويورك​، أن "الهجوم الأميركي في ​بغداد​ هو عدوان بحق شعب العراق وحكومته وانتهاك لشروط وجود ​القوات​ الأميركي"، محذرا من أن "غياب الاستقرار العراقي لا يخدم أحداً ويؤكد أن ​تنظيم داعش​ يزيد نشاطه".

وأشار الى أن العدوان هو "تصعيد خطير من شأنه إشعال حرب مدمرة في العراق والمنطقة و​العالم​"، مؤكدا أن "العراق يرفض استخدام أراضيه كمنصة للاعتداء على دول الجوار"، داعيا ​مجلس الأمن الدولي​ إلى "إدانة الاغتيال والهجوم الأميركي".