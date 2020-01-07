رسالة العراق لمجلس الأمن: الهجوم انتهاك وعدوان بحق شعب العراق وحكومته

أعلن مندوب العراق في رسالة من بلاده الى مجلس الأمن من نيويورك، أن "الهجوم الأميركي في بغداد هو عدوان بحق شعب العراق وحكومته وانتهاك لشروط وجود القوات الأميركي"، محذرا من أن "غياب الاستقرار العراقي لا يخدم أحداً ويؤكد أن تنظيم داعش يزيد نشاطه".
وأشار الى أن العدوان هو "تصعيد خطير من شأنه إشعال حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم"، مؤكدا أن "العراق يرفض استخدام أراضيه كمنصة للاعتداء على دول الجوار"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة الاغتيال والهجوم الأميركي".
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