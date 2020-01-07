التلفزيون الرسمي الإيراني: ارتفاع عدد قتلى التدافع في جنازة سليماني إلى 56

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني ارتفاع عدد قتلى التدافع في جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مسقط رأسه بكرمان إلى 56 شخصا.
وكان التلفزيون الإيراني الحكومي، قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل العشرات في موكب جنازة سليماني في بكرمان، ما دفع المسؤولين إلى تأجيل مراسم الدفن.
ويذكر أن سليماني قُتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد وقُتل في نفس الضربة عدد من كبار الضباط الإيرانيين ومسؤولين من الحشد الشعبي العراقي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.
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